“Materiale da Viaggio”: ecco la poesia di Enrico Novara

Materiale da Viaggio. ( Prima parte)

Ci si pensa, le domeniche,

Ci si pensa, i sabati,

Gli Agosti,

I primi d’inverno

rumori anticipati

Si ferma e racconta

L’araba nemica dal

desiderio di figli giocattolo

li confonde nell’attesa

per Riccioli d’oro

in posizione d’attesa.

Uno sospeso uno viene ritrovato.

Nel silenzio delle onde

un rigetto per la corsa

da potersi fermare *

da potersi raccontare *

E fratello lupo di guardia

impulsivo canta

L’orgia del potere trema

Si impianta ti inghiotte

Questo sogno

chiuso fra le mani

giunte in preghiera

Mi saprà dare scalpore

Mi saprà dare valore

Così ho il mio tempo

Capitano Bonelli

Di guardia in guardia

Recitava per il

Buon Isidoro di Calabria.

Nel silenzio delle dolci corsie

Aspetto che mi si giunga

per poter raccontare

con qualche riserva

con qualche esercizio

bruciato nuovo.

Enrico Novara