L’amministrazione comunale del sindaco Francesco Miccichè, sfruttando le risorse della Legge di Bilancio, mette a disposizione 160 mila euro per interventi con la finalità della manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Il contributo, assegnato al nostro comune, con il vincolo del 20 luglio 2022 come data entro la quale dare inizio all’esecuzione dei lavori, verrà messo a disposizione per degli interventi su delle strade urbane dell’abitato facenti parte di percorsi ad alta intensità di traffico e di zone ad alta intensità abitativa e per la sistemazione dei marciapiedi. Inoltre, è previsto un intervento di fornitura e posa in opera di arredi urbani nel centro storico e in aree periferiche, in particolare sui percorsi principali, al fine di migliorare l’aspetto urbano e ottimizzare la valorizzazione del centro antico e delle periferie. “L’intervento per la manutenzione straordinaria delle nostre strade – afferma il sindaco Francesco Miccichè – rappresenta un ulteriore passo verso il cittadino. Abbiamo scelto delle zone ad alta percorribilità, delle zone ad alta abitabilità, e il nostro centro storico che rimane il salotto della nostra casa, e che come tale deve saper accogliere e rendere comodo il soggiorno a noi e ai nostri ospiti”. “Agli interventi appena stanziati per la manutenzione straordinaria – continua l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato – si aggiungono quelli di prossima esecuzione, in via Cuoco, Via Tortorelle, Via della Pace, Via Neve, Viale dei Giardini e Viale Emporium. Tutti interventi per rendere la nostra città maggiormente sicura tanto per i pedoni quando per gli automobilisti.