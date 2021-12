Manovra, Perconti: “Mini- idroelettrico su acquedotti per spingere transizione ecologica”

“L’energia idroelettrica è una risorsa importantissima per la transizione ecologica del nostro Paese che dovrà essere realizzata soprattutto attraverso la crescita delle rinnovabili. Va in questa direzione l’approvazione di un mio emendamento alla legge di Bilancio, presentato a Palazzo Madama dal collega senatore Cristiano Anastasi, che favorisce la possibilità di incrementare il recupero di energia da acquedotti attraverso mini impianti idroelettrici.” Lo afferma in una nota Filippo Perconti, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive.

“Grazie a questo emendamento, abbiamo predisposto uno strumento per disciplinare importanti aspetti regolatori che consentiranno di rendere più agevoli le procedure per realizzare impianti idroelettrici, installando mini turbine su tubature già esistenti. Una fonte energetica che presenta indiscutibili vantaggi: la produzione di energia senza emissioni inquinanti nell’ambiente, l’impatto ambientale praticamente nullo, poiché va ad integrarsi ad infrastrutture già esistenti come le reti degli acquedotti e degli impianti irrigui. Voglio ringraziare l’On. Gianmauro Dell’Olio per il supporto e l’ingegnere Gabriele Morreale per il prezioso contributo”- conclude Perconti.