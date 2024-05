Proprio così! In Sicilia sono in corso quelle che vengono chiamate “Pigiessiadi” o PGS , ossia le attività delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Non ho difficoltà a dire che, leggendo in cronaca questa parola “Pigiessiadi”, la mia mente è andata subito a quel manzoniano passaggio dei Promessi Sposi, quando don Abbondio, leggendo un articolo sul panegirico di S. Carlo Borromeo, apprende dell’esistenza di “Carneade” e si chiede “Chi era costui ?”

La stessa cosa è accaduta a me, pur ricordando che Manzoni riferisce questo episodio per fare capire la limitata cultura di don Abbondio, che avrebbe dovuto sapere che Carneade di Cirene era un filosofo antico della corrente degli scettici, vissuto in Atene tra il 214 ed 129 a.C., addirittura considerato come il fondatore della terza Accademia di Atene, nota anche come Nuova Accademia.

Comunque, dopo aver capito il significato, mi è venuto comunque pure da pensare che su questa parola “Pigiessiadi”, lo stesso grande apostolo della gioventù, il piemontese Don Bosco, forse, avrebbe pure avuto qualche difficoltà.

Questo gigante della santità, S. Giovanni Bosco (1815-1888), presbitero e grande pedagogo italiano, fondatore della famiglia Salesiana, canonizzato da papa Pio XI nel 1934, alla cui scuola si sono formate tante generazioni di giovani, con forte e matura personalità.

Le Pigiessiadi sono gare sportive che si rifanno e rientrano pienamente nella metodologia educativa di don Bosco, uomo di ricca umanità e di straordinarie capacità organizzative.

Un santo, che ha fatto coincidere il bene della religione con il bene della società; e, proprio per questo, ha utilizzato molto anche l’uso corretto dello sport.

Grande perciò è l’ importanza che l’aspetto ludico-sportivo ha nel suo metodo educativo, detto “preventivo” .

In questa ottica, la valorizzazione nella formazione della gioventù delle attività sportive anche in Sicilia. Dove operano diverse famiglie salesiane, tra cui, molto attiva da alcuni anni, -( grazie all’impegno e generosa dedizione di forti personalità come quella di Cesare Calabrò) – quella di Canicattì, che partecipa all’annuale appuntamento regionale delle Pigiessiadi.

Ma per avere un’idea generale e comunque capire meglio, (almeno qualcosa in generale ) sull’annuale appuntamento delle Pigiessiadi, raccogliamo la testimonianza di un giovane che da qualche tempo, non solo vi ha partecipato, ma che ha anche recentemente conseguito la laurea “… in Scienze delle attività motorie e sportive”.

Si tratta di Emanuele Pio Bennici, che testualmente ci dice: “L’appuntamento delle Pigiessiadi, quest’anno, festeggia non solo la fine della stagione sportiva, ma anche per motivi diversi, a differenza degli anni scorsi, pure la inaugura… La “PGS” si ispira a San Giovanni Bosco. Promuove l’attività sportiva a livello giovanile e dilettantistico, con un’attenzione particolare ai valori cristiani; è presente in tutto il territorio italiano con comitati regionali e provinciali. Quest’anno tale evento sportivo si svolge a Ragusa, dove alloggiamo presso l’Athena Resort, che ospita circa 700 persone tra atleti e dirigenti accompagnatori. Le squadre, provenienti da ogni angolo della Sicilia, sono in totale 37 tra calcio a 5 e pallavolo. Si tratta di un’importante evento sportivo che vede impegnati diverse società e atleti, un’occasione di crescita e formazione sportiva. Personalmente faccio parte dell’Al Qattà Sporting Club di Canicattì presso l’oratorio Don Bosco.…. Sicuramente, uno dei momenti salienti, a parte le varie attività, è la cerimonia di apertura delle Pigiessiadi dove c’è il giuramento da parte degli atleti, allenatori e degli arbitri ed infine il momento di preghiera”.