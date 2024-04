E’ stata una domenica di Pasqua in diversi comuni dell’Agrigentino con manifestazioni e riti religiosi. Grande successo di pubblico a Grotte per il concerto di Bianca Atzei, la cantante che ha partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Il solo al mondo” e nel 2017 con il pezzo “Ora esisti solo tu”. E’ stato un bagno di folla. L’artista milanese ha conquistato il pubblico con i suoi più grandi successi. Durante il concerto c’è stato un principio di rissa tra due gruppetti di giovani, non molto lontano dal palco, subito seduto dai carabinieri.

A Naro organizzata dalla Confraternita S.S Crocifisso si è tenuta la singolare tradizione pasquale di “ A sguondru”, l’incontro tra le statue del Gesù Risorto e della Madonna avvenuto a mezzogiorno di Pasqua, prima in via Dante e poi in altri luoghi della cittadina barocca.

Migliaia di persone hanno partecipato lungo il Corso Umberto I, nel cuore del centro storico di Ribera, a “Lu ‘ncontru” tra Gesù e la Madonna. Rispettata la tradizione con gli addobbi delle “vare”, i fercoli di legno con le statue di Gesù Risorto, di San Michele e della Madonna della Pace e i gonfaloni di stoffa, detti “palii”, realizzati dalle confraternite, dagli artigiani dei quartieri, da fedeli per ex voto, portati a mano dai giovani, di corsa, davanti alla statua di San Michele, prima dell’annuncio del Resurrezione del Cristo, al grido di “Largo Largo”.

Domenica di Pasqua, a Siculiana, con il tradizionale “Incontro dei Santi con il Cristo Risorto”. L’evento coinvolgente e colorato grazie alla partecipazione delle Confraternite di Pasqua e delle Consorelle dell’Addolorata Maria.

Tanti fedeli hanno preso parte alle processioni del Cristo Redentore Domenica di Pasqua a cura della Confraternita di San Salvatore a Licata. Al mattino l’uscita di quello che nell’immaginario licatese è considerato “U Signuri cu munnu in manu”. Poi si è replicato la sera, con il rientro dalla Chiesa Madre a San Salvatore passando dalla Carità, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto e Piazza Sant’Angelo.

Le celebrazioni della Settimana Santa di Cianciana sono culminate ieri con la Domenica di Pasqua. Sul corso principale si è tenuto il tradizionale incontro tra i simulacri di Gesù Risorto e di Maria a mezzogiorno in punto sotto la torretta dell’orologio comunale.

Folla, nella domenica di Pasqua, davanti al monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro per “U Scontru”, con le statue tra il Cristo Risorto e la Madonna, condotte a spalle dai confratelli del Santissimo Sacramento e del Santissimo Rosario.

Tanti visitatori all’inaugurazione della manifestazione degli Archi di Pasqua, nel piccolo comune di San Biagio Platani. Sarà possibile visitarli a partire dal giorno di Pasqua e fino al 5 maggio 2024. Glia Archi di pane sono una delle più belle forme di creatività popolare e collettiva.