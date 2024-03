Avviso di Servizio: Bus Navetta Gratuito e Variazioni Trasporto Urbano per il 76º Mandorlo in Fiore

La TUA informa che domani (domenica 17 marzo) i bus navetta per la giornata conclusiva del 76º Mandorlo in fiore e il servizio del trasporto urbano saranno gratuiti.

Il servizio di bus navetta consentirà ai visitatori di raggiungere agevolmente il centro e la Valle dei Templi dove è in programma lo spettacolo conclusivo della kermesse. Dalle 07.30 alle 15.00 le navette seguiranno i seguenti itinerari: Cugno Vela – Piazzale Ugo La Malfa; Fontanelle (viale Sicilia) – Piazzale Rosselli. Dalle 17.30 alle 19.30 si aggiungeranno anche i collegamenti Porta Aurea – Cugno Vela; Porta Aurea – Piazzale Rosselli; Piazzale Rosselli – Fontanelle (Viale Sicilia). Tutti i percorsi, sia del mattino che del pomeriggio, sono validi sia per le tratte di andata che per quelle di ritorno.

Per quanto riguarda il trasporto urbano, le linee e i relativi orari potranno subire variazioni a causa della chiusura delle strade previste per lo svolgimento della manifestazione. Dalla mattina saranno previsti i servizi pubblici delle linee 1, 2, 2 barrato, 3 barrato e 4, con la sola modifica di cambio di capolinea da Piazzale Rosselli a Piazza Ugo La Malfa. La linea rossa e la linea verde non potranno essere garantite. Tutti i servizi e tutte le linee riprenderanno la loro regolarità alla riapertura delle strade.