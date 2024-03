In via Atenea, questa sera, festa in città, a partire dalle 21, con il “Street Folk Festival”.

Si respira aria di festa ad Agrigento. Le strade si colorano di musica, tradizioni, balli e sono il palcoscenico da cui lanciare il messaggio di pace e fratellanza tra i popoli che ha sempre caratterizzato il Mandorlo in Fiore. Ogni giornata ha la sua particolarità ma per l’appuntamento di venerdì prossimo, 15 marzo, è atteso il pubblico delle grandi occasioni con migliaia di persone che parteciperanno alla fiaccolata dell’amicizia. I gruppi partecipanti al 76° Mandorlo in fiore, 66° festival internazionale del folclore, insieme ai “Bambini del mondo”, si riuniranno davanti il Municipio di Agrigento, in piazza Pirandello.

Alle 17 il saluto del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e , poi, il via alla sfilata.Quest’anno la fiaccolata torna a seguire il percorso “storico”, quello che la conduce fino al campo sportivo, in via Esseneto. Al teatro Pirandello, nell’edizione 2024 della kermesse, sono ritornate le serate a tema: una Europea,andata in scena ieri sera, l’altra con i gruppi latino-americano, in programma alle 20.30 di oggi, 13 marzo.

Domani, 14 marzo, il programma prevede: sfilate dei gruppi folk in piazza Pirandello e Cavour con esibizioni alle 11 e alle 16:30. La sera, al Museo Griffo, alle 20:30, Galà del 21° festival “I Bambini del Mondo”.

In via Atenea festa in città, a partire dalle 21, con il “Street Folk Festival”: tutte le orchestrine dei gruppi folk, saranno presenti nei locali. Intorno alle 22 , poi, al centro della via Atenea divertimento con le musiche di dj Giannino. Accanto all’area spettacoli e balli, anche quella “divertimenti” con bancarelle, mercatini, stand, svago per i più piccoli , street food.