I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, al termine di un’ispezione, hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza, per la ditta edile impegnata in lavori nel centro cittadino di Sambuca di Sicilia. A finire nei guai sono stati l’amministratore unico dell’impresa che si sta occupando dei lavori e i responsabili della sicurezza del cantiere.

Un imprenditore è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, perché ritenuto responsabile di omessa installazione servizi igienici, utilizzo scale a mano non a norma, utilizzo ponteggio non a regola d’arte, mancata installazione parapetti, mancata elaborazione progetto ponteggio in uso e difformità Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).

Denunciati anche coordinatore e responsabile della sicurezza del cantiere, per l’ipotesi di omessa vigilanza attuazione Psc (Piano di sicurezza e coordinamento). I militari dell’Arma hanno elevato ammende per circa 48.000 euro e sanzioni per complessivi 6.000 euro.