Operazione antimafia della Polizia di Stato di Caltanissetta che ha eseguito 55 misure cautelari in tutta Italia. Anche i poliziotti della squadra Mobile della questura di Agrigento sono impegnati nell’esecuzione delle misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi. L’ordinanza è stata emessa dal gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale Dda. All’operazione hanno preso parte 500 agenti di diversi uffici della polizia di Stato che hanno eseguito anche perquisizioni alla ricerca di armi e droga.