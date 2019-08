Lucchesiana a rischio chiusura. Dal primo luglio il Comune di Agrigento non paga più le bollette

“Spiace comunicare che dal 1 luglio p.v, per esigenze di bilancio, non sarà più possibile sostenere i costi a carico di questo Ente per le utenze elettrica, idrica e telefonica della Biblioteca Lucchesiana” così scrive il 25 giugno scorso il sindaco Firetto al direttore della biblioteca don Angelo Chillura, eppure la Lucchesiana rischia di chiudere per poche migliaia di euro.

A seguito della politica di risanamento del bilancio del Comune, uno dei primi tagli è stato proprio rivolto alla biblioteca “non deve essere salvata dal Comune poiché le regole di buon andamento della pubblica amministrazione, il testo unico degli enti locali, ma anche pareri della Corte dei Conti e del Collegio dei Revisori hanno imposto di non finanziare le attività che non siano di proprietà del comune” dichiara l’assessore al bilancio Francesco Cuzzola (VIDEO), ma parla anche della possibilità di discuterne una soluzione.

Ma come può una struttura di tale rilievo storico e culturale non essere di interesse della politica locale? Il direttore della Lucchesiana ha deciso, comunque, di fare appello alla Provvidenza e attraverso i social confida nella generosità degli agrigentini.

Chi vuole dare una mano a pagare le bollette della Lucchesina potrà farlo attraverso un bonifico bancario di cui è stato diffuso il seguente IBAN IT 20 V 02008 16600 000 300 30 1227 (Unicredit – AG –piazzale Aldo Moro) intestato a Biblioteca Lucchesiana, via Duomo 94.