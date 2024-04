Free! Quante immagini di libertà e gioia di vivere evoca questa parola. Nel bellissimo album “Transformer” Lou Reed intonava il suo canto di libertà “I’m So Free”, che poi, a ben vedere, così libero non era, visti i suoi ben noti problemi legati all’abuso di eroina.

Nell’ambito dei giochi il termine “Free” sta a indicare la possibilità di accedere gratuitamente a un qualche tipo di beneficio legato al gioco, per quello che invece concerne le slot machines il termine free è associato generalmente a spin, free spin: giri gratuiti. In sostanza quando si attiva questa opzione si possono usare dei giri gratuiti in quantità variabile, senza intaccare il proprio capitale o bankroll.

I free spin possono essere ottenuti sotto forma di bonus preliminare, messo a disposizione dal dealer con finalità promozionali. Può capitare che i free spin vengano regalati in occasione di festività particolari, quali la Pasqua o il Natale, o in occasione del compleanno dell’associato.

Tuttavia, quelli più accessibili vengono resi disponibili durante una sessione di gioco alla slot machine e sono il risultato di determinate combinazioni di simboli, in base alla slot con cui ci si sta cimentando. Tuttavia, il risultato è sempre quello di beneficiare gratuitamente di giri nei giochi slot machine.

Nelle slot machine online la fruizione dei giri gratuiti beneficia di ulteriori particolarità. Ad esempio, alcuni portali di giochi offrono la possibilità di inserire i free spin in una sorta di wallet permettendo poi di usarli in partite successive, nella stessa slot oppure in slot differenti. Bisogna però fare attenzione: talvolta i free spin hanno una scadenza e vanno quindi usati entro una data prestabilita. Generalmente la data di scadenza, per così dire, è evidenziata con chiarezza.

L’idea di associare una scadenza ai free spin è indubbiamente bizzarra e può far pensare alla data di scadenza di altre categorie merceologiche come nel caso degli alimenti. Rimane il fatto, però, che questo accorgimento aggiunge pepe a giochi che in quanto a suspense non difettano.

Nella pratica, la generazione di free spin risponde spesso a combinazioni più articolate di quelle descritte. È infatti bene precisare che i giri gratuiti sono prevalentemente attivati dal simbolo prescelto come “scatter” e in combinazione con esso possono contribuire ad allungare la partita e incrementare l’eventuale vincita.