L’Ordine degli architetti a disposizione nella fase di rilievo dei danni prodotti dall’evento calamitoso

Il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, a nome del Consiglio, esprime solidarietà alla comunità di Ravanusa per l’immane tragedia consumatasi sabato scorso, con il crollo de”>Adesso la cosa più importante – afferma La Mendola – è il recupero veloce dei dispersi, nella speranza di trovarli ancora in vita; superata questa fase, sarà il momento di rilevare e schedare i danni prodotti dall’evento calamitoso, anche alle costruzioni limitrofe al luogo del disastro. Per tale fase, ho già rappresentato al sindaco Carmelo D’Angelo la più ampia disponibilità dei volontari di protezione civile dell’Ordine, che sono stati adeguatamente formati, in materia, dal Servizio Tecnico Nazionale e dal dipartimento nazionale della Protezione Civile”.