Lite tra due giovani in via Atenea. L’allarme è scattato, verso le tre e trenta tra sabato e domenica, quando alcuni passanti hanno avvisato il 112 per una colluttazione tra due o più stranieri. I sanitari del 118 e i Carabinieri della sezione Radiomobile, appena giunti nella zona, hanno trovato un trentenne di nazionalità tunisina, ma da tempo residente ad Agrigento, a terra privo di sensi.

Il ferito con un’ambulanza è stato trasportato d’urgenza, a sirene spiegate, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici lo hanno ricoverato in gravi condizioni a causa dei traumi riportati. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del fatto i militari dell’Arma hanno tempestivamente bloccato un coetaneo di nazionalità nigeriana.

La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del parapiglia e le motivazioni che hanno scatenato l’episodio di violenza, il secondo in appena 24 ore. Soltanto la sera precedente, infatti, la stessa via Atenea era stata teatro di un altro fatto di cronaca analogo. Un ragazzo agrigentino di 27 anni era stato brutalmente pestato da un vero e proprio “branco” di soggetti, per motivi ancora in corso di accertamento.

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