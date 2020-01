L’intervista alla dirigente Laura Sanfilippo in attesa della delegazione da Gulbene

Oggi, sul canale TVA alle ore 16.00 è andato in onda il servizio sulla visita a Gulbene, in Lettonia, della delegazione di Palma di Montechiaro, capitanata dal dirigente scolastico dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa” Laura Carmen Sanfilippo.

La visita della delegazione a Gulbene è avvenuta lo scorso novembre e rappresenta la tappa cruciale di un progetto ideato e caldamente voluto dal Dirigente scolastico, un progetto al quale seguiranno altri momenti di rilevante importanza per la Città del Gattopardo dal punto di vista culturale, sociale, come ad esempio quello atteso il 3 e il 4 aprile, quando la Tomasi riceverà la delegazione di Gulbene. Per comprendere maggiormente lo spessore dell’idea così come lo scopo a cui mira, abbiamo intervistato il dirigente scolastico Laura Sanfilippo

Perchè ha deciso di visitare Gulbene?

Il motivo che mi ha indotta a visitare Gulbene è nato dalla mia ammirazione per la forza di una donna, Alexandra Wolff- Stormersee. Alexandra ha incarnato per il consorte l’idea di una donna forte, verso la quale egli ha nutrito grande apprezzamento e della quale egli ha rispettato l’indipendenza, l’apertura mentale, la religione ortodossa. L’unione della baronessa Stormersee con il principe di Lampedusa ha rappresentato non solo l’occasione per lei di acquisire il titolo di principessa, ma anche l’incontro tra due culture, quella moderna e quella antica conservatrice. Eppure è straordinario come tra i due ci sia stato sempre grande rispetto e non la tendenza dell’uno a sopraffare l’altra. La personalità di questa donna mi ha sempre affascinata e ancor più ho ammirato l’influenza esercitata da lei sul marito tanto da concordare insieme l’adozione di Gioacchino Lanza Tomasi di Assaro, quello stesso principe che incontriamo tra le pagine del romanzo Il Gattopardo, sotto le mentite spoglie del giovane Tancredi. Se i due sono arrivati a compiere la scelta di adottare Lanza è solo perché questi incarnava l’ideale del figlio che non avevano avuto. Sono queste le ragioni che mi hanno indotta a recarmi nei posti di Alexandra, arrivando fino a Gulbene.

Al di là dell’ammirazione per Alexandra Wolff- Stormersee, quando e come è nato il suo interessamento per la famiglia Tomasi?

Sono cresciuta all’interno di una famiglia che ha sempre nutrito grande interesse per le radici del paese, e non penso di esserne l’unica. Tuttavia, e questo non è da tutti, ho avuto il grande privilegio di avere avuto un nonno come il mio, il professore Francesco D’Orsi Meli che ha dedicato buona parte della sua vita alla storia della Sicilia, ma soprattutto di Palma, realizzando un’opera magistrale che ripercorre le radici del mio paese partendo dalla preistoria, passando per la famiglia Tomasi e arrivando fino ai giorni nostri. Infatti, oggi, dedicare la mia attenzione a ricostruire e a tenere saldi i rapporti tra gli eredi dei Tomasi e Palma ha un valore profondo che mi rende orgogliosa di essere stata sua nipote. Interessarmi delle radici di Palma e dei Tomasi, sia in maniera privata che attraverso la scuola, significa omaggiare mio nonno.

A proposito della scuola, nel 2013 Lei ha guidato alcuni studenti del suo Istituto a visitare il palazzo del principe Gioacchino Lanza. Ci racconterebbe quell’esperienza?

Ricordo ancora quel giorno del 2013, quando per gli alunni del mio Istituto ho organizzato la visita guidata a Palazzo Lanza. Quell’evento è stato davvero la prima tappa del progetto culminato nel gemellaggio Palma- Gulbene, e non solo. Si è trattato, infatti, di un’esperienza edificante per gli studenti perché, in qualche modo, hanno intrapreso un viaggio alle radici della propria identità culturale. Siamo stati accolti con grande benevolenza dal principe Lanza e dalla consorte che una volta arrivati lì, ci hanno rifocillati con un buffet dolce e salato e noi abbiamo ricambiato portando loro il dolce tipico di Palma, i biscotti ricci alle mandorle, citati anche ne Il Gattopardo, preparati da una delle nostre docenti, la professoressa Lulù Licata.

Lei, prima, ha detto che quell’evento è stato la prima tappa verso la partener-ship Palma- Gulbene. In che senso?

Nel senso che quella è stata l’occasione per cominciare a “ricucire i rapporti” con il principe Lanza, avvicinandolo al paese di origine della famiglia del padre adottivo, e a mantenerli. Tanto che, successivamente, alcuni anni dopo, sono stata invitata alla conferenza che si è tenuta a Palermo, dedicata ad “Alexandra Wolff Stomersee/Joint cultural heritage of Italy, Latvia, Vienna/Psicoanalisi e Femminismo nell’età di Freud”, nata da un sodalizio tra l’Ambasciata della Lettonia in Italia, l’Art Academy of Latvia (Riga) e la Sigmund Freud University di Vienna. In quell’occasione ho avuto modo di conoscere e conversare con l’ambasciatore lettone in Italia e lì è sorta l’idea del gemellaggio tra Palma di Montechiaro e Gulbene. E’ così che durante l’estate scorsa, sono stata invitata ad andare per la prima volta in Lettonia, dove sono ritornata nel mese di novembre per assistere all’apertura dello Stameriena Palace, il castello di Alexandra, con la delegazione di cui hanno fatto parte anche il presidente del Consiglio del Comune di Palma di Montechiaro Domenico Scicolone e il suo vice, Saro Falco. Successivamente, noi abbiamo ospitato la vicepresidente dell’Associazione Culturale Alisi amici italiani e lettoni, Ilze Dulbere, in attesa dell’arrivo della delegazione da Gulbene che avverrà in primavera.

Lei crede molto in questo gemellaggio. Perché?

Perché credo che il gemellaggio con una città nordica, quale Gulbene, potrebbe essere un bel trampolino di lancio per valorizzare Palma attraverso un legame basato sullo scambio non solo culturale, ma anche turistico ed economico.