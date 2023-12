L’inizio del processo scaturito dalla maxi inchiesta “Waterloo” su Girgenti Acque era fissato per oggi, ma è slittato per un intoppo dell’ufficio del Gup che non ha trasmesso il fascicolo ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. L’indagine ipotizza una presunta organizzazione a delinquere di “colletti bianchi” che sarebbe stata messa in piedi dall’imprenditore Marco Campione, che avrebbe fatto dell’acqua un vero e proprio business personale.

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e i pubblici ministeri Elettra Consoli, Gaspare Bentivegna e Maria Barbara Grazia Cifalinò hanno presentato una lista testi di 99 persone. Il processo riprenderà il 20 febbraio prossimo. Federconsumatori ha annunciato che si costituirà parte civile con l’assistenza dell’avvocato Andrea Carnabuci.

Sul banco degli imputati siedono 23 persone: l’imprenditore agrigentino Marco Campione, Pietro Arnone, Silvio Apostoli, Bernardo Barone, Francesco Barrovecchio, Piero Angelo Cutaia, Igino Della Volpe, Diego Galluzzo, Giuseppe Giuffrida, Salvatore Fanara, Ignazio La Porta, Claudio Lusa, Giuseppe Milano, Giovanni Nicolosi, Calogero Patti, Giandomenico Ponzo, Calogero Sala, Pietro Sorci, Carlo Sorci, Maria Terrana, Giorgio Vetro, Roberto Violante e Salvatore Vita.