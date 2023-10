Ritorna ad Agrigento “Tieni a mente il tuo cuore, tieni a cuore il tuo cervello” il meeting dedicato ai temi della prevenzione delle patologie cardiache e celebrovascolari: in piazza Cavour, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre prossimi. Nel corso dell’iniziativa la cittadinanza sarà sensibilizzata sulla necessità di aderire alle campagne preventive ed inoltre saranno effettuati gratuitamente uno screening cardiovascolare e altri accertamenti diagnostici. Questa mattina l’iniziativa, fortemente voluta dal primario di Cardiologia-Emodinamica dell’ospedale di Agrigento, Giuseppe Caramanno, è stata presentata nel foyer “Pippo Montalbano” del teatro Pirandello. Una iniziativa già sperimentata in passato con grande partecipazione di persone. L’evento avrà come testimonial Gianfranco Iannuzzo, che ha sottolineato l’importanza di queste visite complete che possono spesso salvare la vita. Non è solo l’età ad esporre a un maggior rischio il cuore, ma anche il proprio profilo di rischio cardiovascolare. La maggior parte degli eventi cardiovascolari è evitabile grazie alla prevenzione.