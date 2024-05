La Vibonese si congeda dalla regular season del campionato di Serie D con una vittoria per 4-2 sul Licata. I padroni di casa si presentano alla sfida del Razza, valida per la 38esima e ultima giornata del girone I, con la sicurezza di giocarsi i play off avendo già ottenuto la matematica certezza del terzo posto in classifica. I siciliani, invece, erano reduci dal successo vittoria per 3 a 1 contro il Castrovillari. La sfida del “Razza” si apre con la formazione di casa che passa in vantaggio già dopo 120 secondi con Borgia. La Vibonese è pimpante e trova il raddoppio al 19′ con Tandara. Ecco che allora esce fuori il Licata. I siciliani, sotto di due gol, accorciano le distanze al 22′ con Pino. I padroni di casa, però, alla mezzora allungano nuovamente grazie alla rete messa a segno da Terranova. Al 35′ la Vibonese trova anche il poker, grazie alla personale doppietta di Tandara.

La prima frazione non regala più nulla: le squadra vanno al riposo con i rossoblù in vantaggio per 4-1. Nel secondo tempo la Vibonese entra in campo forse un po’ troppo appagata per i tre gol di vantaggio, ne approfitta il Licata che accorcia le distanze con Murgia (60′). È la definitiva rete del match che fissa il risultato sul 4-2. Fino al triplice fischio, infatti, non accade più nulla. La Vibonese chiude così il campionato al terzo posto e domenica prossima inizierà l’avventura ai play off ospitando al “Razza” la Reggina, per la semifinale degli spareggi.

IL TABELLINO

Marcatori: 2′ Borgia, 19′ e 35′ Tandara, 22′ Pino, 30′ Terranova, 60′ Murgia

Vibonese: Polidori; Casalongue, Onraita, Puca, Scavone, Iuliano, Borgia, Mal, Terranova (65′ Furina), Tandara, Gaeta. A disp. : Ciotti, Baldan, Malara, Esposito, Castillo, Favetta. All. Buscè.

Licata (3-5-2): Perkons; Pino (53′ Francia), Calaiò, Orlando; Giannone (70′ Scopelliti), Currò (53′ Pedalino), Murgia (65′ Di Fatta), Rotulo, Lanza; Haberkon, Minacori (46′ Saito). A disp. : Valenti, Giuliana, D’Amico, Pedalino. All. Romano.

Arbitro: Recchia di Brindisi (Trionfante-De Giulio).