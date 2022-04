Licata, ignoti bruciano rifiuti e alberi della villa comunale.

Qualcuno ha appiccato il fuoco ai contenitori della spazzatura. Incendiati, inoltre, alcuni alberi di due ville comunali. È accaduto a Licata, il giorno di Pasqua. Il sindaco, Pino Galanti , condanna fermamente l’accaduto e rivolge un appello al senso civico dei licatesi. Il fuoco è stato appiccato ai contenitori dei rifiuti del centro storico, alle palme di Piazza della Vittoria, alle siepi della villetta che si trova di fronte, e ad alcuni alberi della storica villa comunale “Regina Elena”.

“Sono certo che le forze dell’ordine – dice il sindaco Galanti – faranno luce sull’accaduto, assicurando alla giustizia chi si è macchiato di simili episodi. Rivolgo però un appello ai miei concittadini, affinchè si lavori tutti insieme per recuperare quel poco di amore rimasto per la città, e si isolino gli autori di simili episodi. E’ necessario ritrovare il senso civico dei licatesi che, invece, in questo momento sembra smarrito”.