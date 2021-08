Lettera d’amore in chiave pop: è “Vaticano” dell’agrigentino Demanio

“Vaticano” è il nuovo singolo d’esordio del cantautore agrigentino Demanio con l’etichetta discografica “Digital Distribution Bundle”.

Il brano, in collaborazione con il produttore e cantautore Fabio Cosimo,si contraddistingue fin da subito per la varietà del sound, attuale ma che strizza l’occhio a sonorità elettroniche retrò.

Un mood più indiepop e calmo nella prima parte, per poi aprirsi “con un effetto a sorpresa” nella parte finale della canzone ad una sonorità elettronica più “ritmica” tipica degli anni 90 rendendo il brano più ballabile ed accattivante.

VATICANO è una lettera pop in chiave musicale, che racconta la storia più antica del mondo :una relazione d’amore finita male e l’analisi a mente fredda degli errori commessi dal protagonista, che si lascia una sottile speranza ed illusione di far tornare l’amore perduto,immaginando ipotetici viaggi in giro per il mondo per poterla riconquistare.

Il “Viaggio d’amore” si conclude proprio in Vaticano,ultima tappa,dove l’artista ha voluto proprio sottolineare il gesto di un bacio profano, non convenzionale,provocatorio e passionale in contrapposizione con l’ambiente solenne e sacro di Città del Vaticano.

Vaticano è però un manifesto anche dell’amore libero, un bacio che rappresenta il diritto di tutti di amare a cielo aperto; senza pregiudizi di razza o di genere,”love is love” in tutte le parti del mondo.

La bellezza di sentirsi liberi di baciare persino in Vaticano.

Vaticano è disponibile in tutti i migliori digital store e in tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Salvatore Di Maggio, in arte Demanio, originario di Racalmuto, inizia la sua carriera nel 2008 con la sua prima cover band hard rock, i “Black Jack”.