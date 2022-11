L’era dello zapping digitale: dagli mp3 a Youtube, da Youtube allo streaming

Si è detto più volte, durante questi 25 anni che la comodità degli mp3 in termini di condivisione, acquisto e portabilità ci ha spinto ad adattarci a una fruizione, per quanto riguarda la qualità sonora, ridotta per i contenuti audio. Un concetto che se vogliamo è in evidente controtendenza rispetto a quanto ci veniva offerto dalle migliorie tecniche e tecnologiche, nel campo dell’HI-FI. In effetti bisogna specificare come anche entro l’universo della musica digitale, vi sia una marcata differenza qualitativa tra l’MP3 e il cd preregistrato. La differenza tra il cd audio e l’MP3 è la stessa che passa tra il succo d’arancia non ottenuto da concentrato e il succo diluito dal concentrato. Convertire la musica in MP3 è per certi versi un processo simile rispetto a quello di concentrare un alimento, visto che risponde alle stesse esigenze: trasportare un concentrato è molto più economico e conveniente, in quanto senza acqua prende meno volume e pesa di meno. Eppure le differenze sono evidenti e sostanziali.

L’era dello zapping digitale: influenze e origini del fenomeno

Gli inventori degli MP3 contavano sul fatto che molti di noi non erano abituati ad ascoltare musica con grande concentrazione, né tantomeno in circostanze ideali. Secondo Sterne, l’MP3 nasce dall’assunto che l’utente sia impegnato in altre attività, come ad esempio quella lavorativa e/o di socializzazione e se pur presta attenzione alla musica, lo faccia in ambienti rumorosi (mezzi pubblici, automobile, strade affollate, ecc). L’mp3 è una forma progettata per lo scambio di massa, l’ascolto casuale e una accumulazione massiccia di dati audio. Si tratta infatti di un corrispettivo audio-fast food, formato ideale per un’era nella quale la musica di oggi è sempre più un fenomeno a cui correr dietro. Abbiamo visto come con il lettore cd, spezzare il flusso del tempo musicale diventa agevole: nasce quindi il concetto di skip o di skippare la traccia.

Dai lettori mp3 ai primi riproduttori audio e video come iPod touch

Una volta entrati nell’era degli mp3 sarà facile passare ad altri formati audio e video, che offriranno la possibilità di utilizzare uno strumento come l’iPod per convertire e scaricare filmati e altri contenuti multimediali. Prima ancora della venuta degli smartphone, vediamo come grazie allo sforzo produttivo di aziende come Sony e naturalmente come Apple, sarà possibile fruire di filmati, giochi casual e altri contenuti multimediali. Sotto questo punto di vista si segue in effetti l’idea del Walkman Sony, che rivoluzionò in epoca passata il concetto stesso di ascolto in movimento. Bisogna inoltre aggiungere come Nintendo e Sega con i primi tentativi di mini console, daranno vita al concetto di gioco in movimento, anni prima della venuta del primo iPhone e degli smartphone evoluti.

Da Youtube allo streaming video: che cosa è cambiato per gli utenti

Il concetto di fruizione di contenuti multimediali è cambiato in modo piuttosto evidenti durante gli ultimi 10-15 anni. Non solo per merito di piattaforme di streaming video come Netflix, Prime Video o Infinity, ma soprattutto per via del fatto che attraverso un dispositivo oggi possiamo trascorrere il nostro tempo libero, in ogni contesto, seguendo quello che più ci piace e ci allieta. In pratica il format televisivo è entrato in una nuova dimensione. Anche le piattaforme di giochi digitali si sono adattate ed evolute, dopo i primi anni di transizione, per merito soprattutto dei casino online e delle sale da gioco adattate per utenti che accedono esclusivamente da dispositivi quali smartphone e tablet.

Considerazioni finali

Tutto però parte da quando gli mp3 e i file video sono stati compressi e condivisi tramite internet. Fino a un decennio precedente per vedere un video bisognava possedere una copia fisica o attendere che il prodotto venisse trasmesso in tv. Le piattaforme di gioco si sono invece orientate verso diversi modelli paralleli, tutti perfettamente performanti e di successo. Oggi si parla molto di cloud gaming, di browser games e di realtà virtuali dove non c’è bisogno di possedere una copia fisica per poter giocare. Il cinema stesso è cambiato e ha mutato pelle, al pari dell’industria musicale, che attraverso il concetto di musica liquida è riuscita ad approdare in un’altra dimensione sonora. Tutto però è partito durante gli anni novanta quando i primi mp3 sono stati diffusi nell’etere. Moltissimi dei progressi consumer-friendly dell’era digitale hanno a che fare con la gestione del tempo: la libertà di essere distratti o interrotti durante una trasmissione televisiva che possiamo recuperare in ogni altro momento, rivedendo la trasmissione quando è più comodo o facendo scorta del materiale durante una giornata di pioggia.