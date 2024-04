Sarà presentato il libro dei professori Stefano Certa e Angela Marchica.

Venerdì 19 aprile prossimo, alle 11:30, nell’Aula Magna della sede centrale in via Acrone 12, il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Politi” di Agrigento promuove un convegno su Giacomo Leopardi, nel corso del quale sarà presentato il libro dei professori Stefano Certa e Angela Marchica (nella foto) dal titolo “Leopardi e il suo mondo. Per conoscere un’anima, l’uomo, le sue città, gli amici, gli amori”: un’opera incentrata sugli aspetti poco conosciuti della vita del grande poeta di Recanati, corredata da oltre 220 immagini e fotografie, nonché da documenti inediti, che mettono in risalto l’aspetto umano di Leopardi nelle varie fasi della sua vita.

Sarà anche allestita nell’Aula Magna, a partire da giovedì 18 aprile, una mostra di inediti e rari documenti leopardiani articolata in sette sezioni: i ritratti di Leopardi, i familiari, gli amici, gli amori, le case in cui il poeta ha abitato, i suoi disegni, i documenti come l’introvabile certificato medico con la constatazione del decesso e altri rari certificati tra cui quello di morte. Il materiale, comprendente anche una copia in gesso della maschera mortuaria, sarà fornito dai professori Stefano Certa e Angela Marchica.