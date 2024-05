La Rotta a San Leone, si conferma meta preferita dai vip. Questa volta ospite del locale di San Leone, il cantante Leo Gasman. L’ artista, nipote e figlio d’ arte è stato protagonista insieme a Shade, a Favara in piazza Cavour nella serata conclusiva del progetto “1 Nessuno 100 Giga”, promosso per combattere il bullismo e il cyberbullismo, finanziato dalla Regione Sicilia e gestito dall’Ufficio Scolastico Regionale. Al termine del concerto ha voluto rilassarsi degustando un cocktail in riva al mare.