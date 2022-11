“Leggi i segni”: il convegno Soroptimist contro la violenza di genere e il biscotto celebrativo (VIDEO)

“Read the signs – Leggi i segni” è stato questo il titolo delll’incontro organizzato dal Soroptimist di Agrigento a Casa Sanfilippo.

Un incontro dedicato alla lotta alla violenza di genere. Ad introdurre il presidente del Soroptimist di Agrigento Margherita Trupiano.

In chiusura, “La dolcezza contro la violenza”: lo chef internazionale Rosario Matina ha presentato “Il soroptimino”, il biscotto stellato contro la violenza sulle donne appositamente creato per il club agrigentino.