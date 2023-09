Lega coop Sicilia avvia i Cat: acronimo di Centro di Assistenza Tecnica, è un servizio messo a disposizione dei cittadini per il supporto e la promozione delle imprese cooperativa in Sicilia. C’è chi ha l’idea ma non è in possesso degli strumenti. Uno dei limiti più diffusi quando si parla di creazione di impresa, specialmente al Sud, e in Sicilia in particolare, è la mancanza di quei mezzi che servono per imboccare la strada giusta. Chi vuole avviare un’impresa cooperativa in Sicilia ma non sa come fare e da dove cominciare, può contare sul servizio messo a disposizione da Legacoop Sicilia che si occupa proprio di questo.

Secondo Filippo Parrino, presidente regionale di Legacoop Sicilia, i CAT “rappresentano uno straordinario strumento per consentire a chi ha idee imprenditoriali ma non ha gli strumenti tecnici di avviare nuova impresa cooperativa intraprendendo nuove prospettive e nuova economia nel territorio siciliano, istituiti con legge regionale n.11 del 12 maggio 2010, art. 114, i CAT , svolgeranno in tutta l’isola una importante funzione di promozione, sostegno , valorizzazione , supporto tecnico e normativo a tutte le cooperative aderenti ma anche ai tanti giovani ed alle tante donne che vogliono intraprendere nuove attività utilizzando tutte le risorse finanziarie e le opportunità normative messe a disposizione dalla legislazione nazionale e regionale. Attraverso i Cat – ha concluso Parrino- offriremo , nei nostri sportelli presenti in tutta la Sicilia, attività di supporto sulla base della nostra esperienza e conoscenza su come si forma e si gestisce un’impresa cooperativa, con l’obiettivo di porci come punto di riferimento per quelle cooperative che intendono formare accordi di sviluppo economico per la conquista di nuovi mercati.”