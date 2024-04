Una metodologia didattica dalle radici molto antiche.

Tra dimostrazione e confutazione si tessono le tele del Debate, dove gli interlocutori inseguono l’ambita ragione in un susseguirsi di animati interventi. Il rispetto delle regole fa luce sul cammino dei dibattenti, che si destreggiano nella loro ars oratoria dimostrando una spiccata flessibilità mentale e una virtuosa capacità nell’ascolto. Il Debate, pertanto, è un viaggio nei meandri dello scibile umano, dove l’intelletto di ognuno si forgia nell’ideazione di nuovi concetti e lo spirito critico si plasma nell’ascolto dell’avversario. In un modo analogo, la Disputa Filosoficaconsente di indagare questioni filosofiche nella loro profondità, a dimostrazione che lo studio della filosofia non è mera successione cronologica di autori, ma piuttosto un processo di sviluppo concettuale necessario per un’esistenza consapevole dell’uomo. Queste pratiche ampliano notevolmente le capacità argomentative, logiche e di ascolto, nonché la capacità di persuadere e convincere gli interlocutori della propria linea di pensiero. Gli studenti e le studentesse Alessandra Alfano, Sofia Ardilio, Giorgia Cannella, Giorgia Cordaro, Lavinia Fucà, Gioele Gentile, Vittoria Manzo, Miriana Parla, Beatrice Patti, Sveva Perconti, Elisea Ricca, Giovanni Vivacqua, Sofia Zammuto e Luce Zuppardo Carratello del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, guidati dal professore Luigi Rossi, hanno colto a pieno lo spirito di queste pratiche, giungendo a gestirle con maestria durante le competizioni a cui hanno preso parte. Le squadre dell’Empedocle, infatti, hanno dedicato tutte loro stesse e il loro tempo nelle linee argomentative sviluppate al fine di affrontare ogni incontro, guadagnando con sudore il bramato posto nelle fasi finali di tre Competizioni a livello Nazionale: nel Campionato Giovanile di Dibattito organizzato dalla SNDI, nel Campionato Nazionale di Debate in inglese e nelle Dispute Filosofiche. I dibattenti, con il loro arduo lavoro su temi cruciali del mondo moderno, quali ad esempio il conflitto Israelo-Palestinese, la regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale e il lavoro delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, continuano strenuamente a dimostrare che le pratiche del Debate e delle Dispute Filosofiche possono contribuire allo sviluppo delle giovani menti che guideranno il futuro. Infatti, il Debate non è un frivolo dialogo, le Dispute Filosofiche non sono dei vacui scambi di nozioni filosofiche; al contrario, sono metodologie valide ed effettive che conseguono una crescita dell’individuo come cittadino del Globo e una sviluppata prontezza nel fronteggiare situazioni sociali critiche, che sicuramente non sono abilità da poco.