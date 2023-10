Dopo la sconfitta subita nella prima partita di campionato di Serie A2 contro la Sebastiani Rieti, il coach della Fortitudo, Damiano Pilot (video), ha preso la parola senza cercare scuse, ma ci pensiamo noi a mettere in luce alcune circostanze attenuanti che hanno influito sull’andamento della partita.

Innanzitutto, l’assenza di uno degli americani, Cohill, ha rappresentato un ostacolo significativo per la squadra. La mancanza di un elemento chiave come Cohill ha sicuramente inciso sulle dinamiche di gioco.

Nel valutare la sconfitta tra le mura amiche, va tenuto presente che il 15 settembre, Palakovich ha subito una lussazione all’alluce, il che lo ha costretto a utilizzare le stampelle nei giorni successivi. Nonostante ciò, ha fatto un ritorno in campo straordinariamente rapido, anche se con un deficit di allenamenti con la squadra, il che ha reso inevitabilmente il suo contributo limitato a causa del fiato corto.

Sperduto, autore di 28 punti nella sfida con Rieti, e Meluzzi non avevano mai giocato insieme alla squadra prima di questa partita, per loro era l’esordio assoluto con la maglia della Moncada. Va sottolineato che i due giovani americani sono alla loro prima esperienza in Europa e devono ancora adattarsi al gioco europeo.

Inoltre, il roster della Fortitudo ha avuto poco tempo per affinare i meccanismi e giocare insieme. Nonostante questo, nella seconda metà della partita Agrigento è riuscita a rientrare in gioco.

Coach Pilot ha sottolineato che è mancato quell’episodio chiave che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita. Va detto anche che dall’altra parte, Rieti poteva contare su un giocatore come Jonson, con un grande valore e esperienza, che ha trascinato la sua squadra verso la vittoria.

Ora è importante dare tempo a Coach Pilot e al suo staff per affinare i meccanismi e avere la possibilità di allenare il gruppo al completo. La prossima sfida sarà una difficile trasferta a Milano al PalaLido, ma ci sono segnali positivi che invitano alla fiducia. La squadra ha dimostrato di poter reagire e migliorare, e con il tempo e l’allenamento, potrebbe riuscire a raggiungere i propri obiettivi.