Entro l’8 marzo le manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della SP n. 1 (tratti A, B, C). Affidamento Lavori Manutenzione SP n. 1 a 560.000,00 Euro – Ultimi Giorni per Partecipare

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha annunciato la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale n. 1 Quadrivio Spinasanta-Villaseta, relativi ai tratti A, B e C.

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 8 marzo 2024 e potranno essere presentate esclusivamente tramite modalità telematica. L’iniziativa rientra nell’ambito di un accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria, finanziato attraverso i fondi previsti dal DM del 9/5/2022 “Programma ottennale Legge 234/21”.

Il valore complessivo dell’appalto è di 560.000,00 euro più Iva, che include anche 16.800,00 euro destinati agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’avviso è stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it e saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze trasmesse tramite il Portale Appalti del Libero Consorzio.

L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio saranno condotti in seduta pubblica tramite la piattaforma telematica Maggioli il 11 marzo 2024 alle ore 9:00 nella sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sita in via Acrone 27.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per la manutenzione straordinaria di una delle arterie viarie di maggiore importanza per il territorio. La tempestiva presentazione delle manifestazioni di interesse è fondamentale per poter partecipare a questo processo di selezione.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda all’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.