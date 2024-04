Presentato il volume di Stefano Certa e Angela Marchica.

C’è l’aspetto umano di Giacomo Leopardi, le sue relazioni familiari, le sue passioni, i suoi gusti a tavola, le persone e i luoghi da lui frequentati, nel volume “Leopardi e il suo mondo. Per conoscere un’anima, l’uomo, le sue città, gli amici, gli amori” di Stefano Certa e Angela Marchica, insegnanti in pensione che dopo anni di studi e ricerche, hanno ultimato il lavoro dedicato al celebre poeta dell’ottocento italiano, tra le più importanti figure della letteratura mondiale.

Il libro è stato presentato questa mattina, nell’aula magna del Liceo Politi di Agrigento dove si è tenuto un convegno sul poeta di Recanati. Un’opera corredata da oltre 220 immagini e fotografie nonchè da documenti inediti come il certificato di morte di Giacomo Leopardi di cui qualche studioso aveva messo in dubbio la reale esistenza. Ad intervenire, il dirigente scolastico del Politi, Santa Ferrantelli, il consigliere di prefettura, Michelangelo Sardo, Rino Dulcimascolo, Stefano Certa, Enza Ierna e Beniamino Biondi. L’iniziativa è stata curata dalla docente, Maria Giusy Gandolfo. Nell’ aula magna del Politi è stata anche allestita una mostra di inediti e rari documenti leopardiani, articolata in sette sezioni: i ritratti di Leopardi, i familiari, gli amici, gli amori, le case in cui il poeta ha abitato, i suoi disegni, i documenti come l’introvabile certificato medico con la constatazione del decesso e altri rari certificati tra cui quello di morte. Il materiale, comprendente anche una copia in gesso della maschera mortuaria, e’ stato fornito dai professori Stefano Certa e Angela Marchica.