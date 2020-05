L’appello della Fortitudo Agrigento, tantissimi tifosi hanno raccolto l’invito

Carissimi amici, come anticipato durante l’assemblea straordinaria di giovedì scorso, i tifosi hanno raccolto l’invito della dirigenza della Fortitudo Agrigento e hanno pertanto deciso di aderire ad una campagna di finanziamento, in appoggio al main sponsor, con l’intento di mantenere la nostra squadra, la nostra città e la nostra provincia in SERIE A!!!

A parlare sono i tifosi della Fortitudo Family, uno dei gruppi più attivi, che nei giorni scorsi si sono prodigati per portare avanti un progetto a supporto della società:

In tantissimi avete manifestato la volontà di contribuire.

L’apporto finanziario, però, non sarà “estemporaneo”.

Stiamo infatti individuando lo strumento che ci consentirà, non solo questa volta, di essere sempre accanto alla dirigenza, e che col tempo, lo speriamo, possa diventare un punto di riferimento per la programmazione economica della società.

I tempi, come sapete, sono strettissimi. A partire da lunedì, probabilmente, adotteremo una “soluzione ponte” in attesa di strutturarci in un vero e proprio “azionariato popolare”.

In attesa, quindi, di concordare (con la società) le modalità di adesione e supporto, vi invitiamo, nel frattempo, a coinvolgere i vostri amici.