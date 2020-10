Lampedusa: arrivato esito di altri 45 tamponi: tutti negativi

Sono stati effettuati altri 45 tamponi a Lampedusa che sono risultati tutti negativi al Covid19. “Invito tutti i cittadini di Lampedusa, a rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune per compilare il modulo per effettuare il tampone: è importante l’adesione di tutti voi per avere uno screening completo e capire qual è la reale situazione dei contagi sulla nostra isola, in modo da potere valutare le misure necessarie da adottare. Lo stesso discorso vale per ii cittadini di Linosa, che possono prenotare il tampone rivolgendosi al dott. Dionysios Liapis, presente sull’isola. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti voi per avere una mappa completa del Covid19 a Lampedusa e Linosa, quindi prenotate l’esame e fate il tampone. È gratuito, rapido, e soprattutto è necessario”, dice il sindaco di Lampedusa Totò Martello.