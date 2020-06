L’Aics agrigentina insignita del titolo di vice presidenza nazionale settore Borghi

Grazie all’instancabile lavoro dei dirigenti e responsabili del Dipartimento provinciale Aics Turismo di Agrigento la Presidenza provinciale dell’Aics di Agrigento è stata insignita del titolo di vice presidenza nazionale onoraria del settore Borghi.

“Sono grato all’assemblea nazionale – dice Petix – per la deliberazione, ma soprattutto ai dirigenti che dal 2017 gli sono stati lealmente al fianco facendo un ottimo lavoro”. Mario Gero Taibi è stato nominato Responsabile per le Regioni Sicilia, Sardegna, Calabria e Basilicata.

Uno degli effetti economici di crisi causa Covid 19 è stato il blocco dei flussi turistici, ma malgrado ciò l’Aicis nazionale con il suo presidente Bruno Molea, non si è persa d’animo e con l’ausilio di Aics travel un’agenzia viaggi Tour Operator che garantirà una contrattazione professionale affidata a tecnici di lunga esperienza capeggiata dall’amministratore unico Merigo,titolare della storica agenzia Amerigo viaggi di Brescia, ha realizzato il progetto i Borghi Aics d’Italia.

Un ambizioso progetto nazionale con la partecipazione dei comuni d’Italia avendo caratteristiche di borgo, dove attraverso i comitati provinciali e associazioni verranno realizzati degli itinerari turistici promozionati attraverso una piattaforma a cui parteciperanno Tour Operator di fama nazionale e internazionale ed Enti e Confederazioni Internazionali. A questa pianificazione verrà inglobato lo Slow walk, che si occuperà del turismo esperienziale religioso e culturale con il metodo camminare piano per assaporare le bellezze del territorio.

Durante l’assemblea tenutasi in video conferenza per le regioni della Sicilia, Sardegna, Calabria , Basilicata è stato nominato Mario Gero Taibi già Responsabile Dipartimento turismo Aics Agrigento da anni impegnato nello sport e soprattutto nel turismo. Nella stessa giornata e stato deliberato il comitato Agrigento sede onoraria insieme al borgo di Mussomeli venuto alle cronache per l’acquisto delle case ad un euro, l’altro borgo che ha avuto questa onorificenza è Loreto Aprutino un comune di sette mila anime dell’Abruzzo il cui responsabile sarà Renato Mariotti fondatore di un museo dove sono presenti anche i cimeli del calcio internazionalr, per un turismo sportivo.

“Sono contento di questa nomina – dice Taibi – consapevole del lavoro immane che mi aspetta, ma forte dell’amore per la mia terra cercherò di portare ottimi risultati. Nei prossimi giorni contatterò sia i comitati Aics provinciali ma anche l’Anci Sicilia per la presentazione del progetto”.

Per l’Aics agrigentina è un periodo d’oro considerato l’ingresso anche nel Cim, Confederazione italiani nel mondo, con la costituzione dei Gas, gruppo di acquisto solidale e l’imminente organizzazione dei camp estivi per bambini fino a 12 anni in diversi centri della provincia.