L’agrigentina ex miss Italia Giusy Buscemi si è laureata

“Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”. Con queste parole, l’agrigentina Giusy Buscemi, attrice ed ex miss Italia, ha condiviso sui social la gioia della sua laurea. Un traguardo raggiunto a pochi mesi dalla nascita del terzo figlio E, proprio per questo, ancora più importante. “Non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita”, ha commentato su Instagram la 29enne di Menfi pubblicando anche alcune foto successive alla proclamazione. Una carrellata di immagini con la corona di alloro in testa, gli occhi lucidi, un grande sorriso e la tesi tra le mani. L’attrice ha iniziato il suo percorso universitario tanti anni fa e ha dato l’ultimo esame con il pancione, quando era incinta del piccolo Elia. “A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che è passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto” ha scritto raccogliendo like e commenti di auguri e congratulazioni.