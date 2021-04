Ladri in azione negli uffici dell’Iacp: portati via alcuni computer

Si intrufolano nell’edificio che ospita l’Istituto autonomo case popolari, in via Donato Bramante, nel quartiere del campo sportivo, ad Agrigento, e portano via diversi prodotti informatici. Si tratta di un furto, sul quale, stanno indagando i poliziotti della sezione Volanti, dopo la denuncia da parte del responsabile della segretaria dell’Ente.

Il raid è stato commesso, verosimilmente, nelle ore notturne, dello scorso fine settimana. I malviventi si sono introdotti forzando la porta d’ingresso dello stabile. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque, aprendo cassetti e armadi. Hanno prelevato due computer, un monitor e un termo scanner, poi, si sono dileguati.

I poliziotti, così come quelli della Scientifica, hanno rilevato più segni di forzatura, e danneggiamento, alle porte di ingresso di alcune stanze. L’istituto autonomo case popolari è privo di sistemi di video sorveglianza, ma gli agenti hanno verificato l’eventuale presenza di telecamere anche nelle immediate adiacenze.