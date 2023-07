Gusti Autentici della Sicilia: Alla scoperta delle eccellenze agroalimentari

La Sicilia, terra di grande fermento e tradizioni millenarie, sta vivendo una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Sempre più consapevoli della qualità dei prodotti agroalimentari locali, gli imprenditori sperimentano nuove vie per far crescere il Made in Sicily. Dalla produzione vinicola al cibo, dalle farine di grani autoctoni alla valorizzazione del pescato mediterraneo e dei limoni, fino alla rinascita delle conserve con i metodi tradizionali, come le caponate. Non da meno, la produzione di birre artigianali di altissimo livello che ha conquistato i palati più esigenti.

L’ultima edizione del Bio in Sicily, tenutasi a Bagheria lo scorso 17 e 18 luglio, ha offerto l’opportunità di scoprire nuove eccellenze del territorio. Tra queste, spicca la “Birra dei Vespri“, nata nel 2014 dall’esperienza e dalla passione di Gaetano Bucaro ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Nonostante gli ostacoli imposti dalla pandemia, la birra ha ottenuto successi rilevanti, tra cui due medaglie d’oro alla rassegna internazionale delle birre a Lione. Con l’investimento di circa 500 mila euro, Gaetano Bucaro sta aprendo un nuovo birrificio a Bagheria per ampliare la produzione e soddisfare una clientela affezionata, sia in Italia che all’estero.

Sempre a Bagheria, “U’ Barunieddu” è il volto nuovo di una tradizione ultracentenaria dell’industria conserviera. L’azienda, guidata da Giuseppe Buttitta, offre una vasta gamma di prodotti, dal dolce al salato. La loro missione è far rivivere i sapori e i profumi della Sicilia attraverso conserve scritte sia in italiano che in dialetto siciliano. Giuseppe, affiancato dalla madre, ha dato vita a una start-up che racconta una storia di passione e tradizione.

Altro luogo imperdibile è l’Agriturismo Villa Cefalà, che offre ai suoi ospiti un’esperienza unica nella suggestiva costa nord siciliana. Circondato da uliveti e agrumeti, l’agriturismo offre una vera immersione nella Sicilia autentica e seducente.

Nelle vicinanze, si trova un limoneto che si affaccia sul mare, un panorama mozzafiato abbracciato da autentici profumi. Qui, l’azienda Cuffaro coltiva il “Finger lime“, noto in Italia anche come il “caviale di limone” per il particolare aspetto delle sue vescicole. Questo straordinario agrume appartiene alla specie botanica Citrus australasica ed è originario della foresta pluviale subtropicale australiana.

La coltivazione a terrazza e l’attenzione per ogni dettaglio rendono questo limoneto un vero incanto per gli occhi e il naso.

E poi c’è “Limu“, una nuova torre di guardia nella ristorazione siciliana situata nel cuore di Bagheria. Antonino Ferreri, noto anche ad Agrigento per essere stato executive chef dell’Hotel Villa Atena, sta portando una ventata di freschezza alla tradizione gastronomica italiana. Il giovane chef, affiancato dai vini di Francesco Brugnano, sta conquistando i palati dei suoi clienti con piatti sorprendenti e una convivialità rinnovata.

Infine, la cantina di Partinico, “Brugnano“, si sta facendo strada nel mondo dell’enologia siciliana con il lancio di nuovi vini di grande successo. Tra questi spicca il “Metodo Classico Brut Brugnano”, uno spumante realizzato con uve Catarratto Lucido e Chardonnay, e il “Frappato Rosato 2022, Coraline”, caratterizzato da freschezza e sapidità, perfetto per gli apertivi estivi. Tornando al passato, l’azienda Brugnano rilancia il “Honoris Causa Doc Sicilia”, un rosso complesso e di grande longevità, destinato a riscuotere consensi nei concorsi enologici e nella stampa di settore.

La Sicilia sta dimostrando di essere una terra di sorprese culinarie, con una nuova generazione di produttori e chef che lavorano con passione e dedizione per valorizzare la tradizione locale e farla conoscere al mondo.

Una grande evoluzione si è verificata in Sicilia: dagli anni novanta, quando eravamo grandi importatori di prodotti settentrionali, oggi abbiamo imparato ad apprezzare e consumare le eccellenze prodotte nella nostra regione. Questo cambiamento di mentalità ha portato a una riscoperta del valore e della qualità dei nostri prodotti agroalimentari, una vera e propria rinascita delle tradizioni culinarie locali. La Sicilia, orgogliosa della sua terra ricca di sapori e profumi unici, si conferma come una destinazione imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle esperienze enogastronomiche autentiche.