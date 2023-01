La sezione di Agrigento dell’Aia dona beni di prima necessità al Centro aiuto alla vita .

Donazione da parte della sezione di Agrigento dell’Aia al Centro aiuto alla vita .

Il Presidente, Gero Drago, si è recato nella sede del CAV ( Centro aiuto alla vita) di Canicattì per donare beni di prima necessità acquistato dagli associati destinati a tanti bimbi bisognosi. “Un piccolo gesto di solidarietà e di beneficenza organizzato dalla nostra sezione- dicono dall’Aia- per andare incontro alle tante esigenze di alcuni bambini meno fortunati”. Grande soddisfazione hanno espresso le responsabili del CAV che hanno evidenziato “quanto siano importanti iniziative come queste per poter soddisfare le tantissime richieste che quotidianamente pervengono”. “La nostra sezione da sempre si pone l’obiettivo di lavorare e crescere non solo dal punto di vista prettamente arbitrale ma anche nei rapporti e nel sostegno costante con Istituzioni , enti ed associazioni che operano nel territorio per il bene della collettività” ha dichiarato il Presidente Drago che ha pure garantito ai responsabili del CAV altre iniziative congiunte per aiutarli nella loro missione.