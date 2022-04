La Seap Dallicardillo rientra in gioco. Ora la salvezza è possibile. Il sestetto di coach Lino Giangrossi , domenica 24 aprile, ha espugnato il campo del forte Vicenza Volley per 3-1. È la terza vittoria di fila per le aragonesi, ancora per 3-1. La Seap Dalli Cardillo Aragona porta a casa altri tre punti fondamentali per continuare a lottare per rimanere nel secondo massimo campionato nazionale di pallavolo femminile. Contro Vicenza è stata una battaglia sportiva, una gara ricca di emozioni.

La Seap Dalli Cardillo Aragona sale in classifica a quota 26 punti, a due lunghezze dal secondo posto occupato dal Club Italia CRAI Milano. Sabato per Caracuta e compagne la sfida casalinga contro il Catania alle ore 20 al PalaMoncada di Porto Empedocle.

