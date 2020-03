La pagina Facebook “Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia “ lancia una raccolta fondi da destinare al Banco alimentare della Sicilia.

Sul sito GoFundMe i Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, hanno avviato una raccolta fondi i cui proventi saranno destinati al Banco Alimentare della Sicilia Onlus al fine di aiutare le famiglie siciliane in questo periodo di difficoltà. Ecco di seguito il post apparso sulla loro pagina Facebook :” Molti imprenditori stanno contribuendo affinchè non manchino le necessarie risorse sanitarie per vincere la battaglia contro il COVID-19.

Noi come gruppo di giovani imprenditori ci sentiamo in dovere di lanciare un accorato appello a tutti i colleghi, giovani e non, a dare una mano a chi sta affrontando un’altra emergenza, più silenziosa ma non meno preoccupante .

Si stima che tantissime famiglie siciliane saranno esposte, a causa dell’epidemia e del suo impatto sugli equilibri socio-economici al rischio povertà, mentre già oggi tanti homeless non riescono a soddisfare bisogni primari come igiene e alimentazione. Tutto ciò deve spingerci a non dimenticarci, oggi in particolare, degli ultimi. Non possiamo lasciare soli proprio adesso i nostri conterranei più vulnerabili e chi se ne prende cura.

Questa raccolta fondi è dedicata a loro.

Le donazioni che riusciremo a raccogliere saranno destinate al Banco Alimentare della Sicilia Onlus, affinché non manchino i generi di prima necessità a chi in Sicilia ne ha davvero bisogno.”

Al termine del post è anche presente un link grazie al quale è possibile sostenere la raccolta fondi tramite donazioni con carta di credito .