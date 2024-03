La Festa del Mandorlo in Fiore Incanta con Colori e Tradizioni

Prima domenica della Festa del Mandorlo in Fiore ad Agrigento: sfilata riuscita e grande entusiasmo tra la gente. Ascoltiamo i commenti del pubblico e degli organizzatori.

Guarda le interviste di Marilena Patti

Durante la prima domenica della celebre Festa del Mandorlo in Fiore, Agrigento si è trasformata in un palcoscenico di allegria e tradizione. La sfilata ha riscosso un grande successo, suscitando entusiasmo e ammirazione tra i partecipanti e gli spettatori. I commenti raccolti riflettono lo spirito gioioso dell’evento, un simbolo di rinascita che unisce la comunità in una festa di amicizia tra popoli.