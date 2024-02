Un altro tassello si aggiunge al progetto aeroporto in provincia di Agrigento. La società Kpmg è stata incaricata dal Libero Consorzio comunale per aggiornare il business plan , ovvero, un piano di fattibilità economico-finanziaria che contiene elementi fondamentali per la realizzazione dell’infrastruttura aeroportuale quali descrizione della fattibilità tecnica del progetto relativamente al processo produttivo, alla necessità di investimenti in impianti, alla disponibilità di manodopera e di servizi quali trasporti, energie, telecomunicazioni. I tecnici della società dovranno predisporre una relazione contenente la procedura per l’elaborazione del piano, dal quale dovrà evincersi la convenienza nella costruzione e nella gestione della scalo aeroportuale agrigentino.

La Kpmp è una società specializzata in questo tipo di studi.