La giovanissima Martina Di Fede allieva della scuola Studio Danza diretta da Manuela Santini ha superato l’audizione per l’ammissione al corso introduttivo, presso la scuola del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato. L’audizione si è tenuta lo scorso dicembre a Catania e ha visto la partecipazione di moltissime aspiranti ballerine provenienti da tutta l’isola. Martina ha interessato particolarmente Eleonora Abbagnato che ha subito evidenziato le straordinarie qualità fisiche della bambina. “Questa ammissione al corso – ha detto Manuela Santini – è motivo di orgoglio per noi ed è anche di grande stimolo per tutti gli allievi. Naturalmente rappresenta un primo passo verso il percorso professionale che Martina vuole fortemente intraprendere, ma come dico spesso: chi ben comincia è a metà dell’opera. Auguro a Martina, che domani partirà per Roma , – ha concluso Santini- di raggiungere grandi obiettivi e ringrazio la famiglia di Martina per avere creduto in lei e averle permesso di inseguire il suo sogno”.