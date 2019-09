La Fortitudo Agrigento al trofeo Sant’Ambrogio: ecco le date

La Fortitudo Agrigento è pronta a tornare in campo. Il roster allenato da Devis Cagnardi prenderà parte al Trofeo Sant’Ambrogio di Reggio Calabria. La manifestazione sportiva si terrà nei giorni che vanno dal 20 al 22 settembre. Prenderanno parte al torneo la Fortitudo Agrigento, l’Orlandina basket e la Costa d’Orlando.

Ecco il calendario degli incontri:

Giorno 20 settembre

Fortitudo Agrigento – Costa d’Orlando, palla a 2 alle 18:00

Giorno 21 settembre

Fortitudo Agrigento – Orlandina, palla a 2 alle 18:00

Giorno 22 settembre

Costa d’Orlando – Orlandina, palla a 2 alle 18.

Il 47esimo trofeo Sant’Ambrogio si giocherà al PalaBotteghelle di Reggio Calabria, l’ingresso sarà libero.

Intanto questa sera staff, giocatori e tifosi si incontrano per una grigliata:

Inizia una nuova avvincente stagione per la Fortitudo Agrigento. Conosciamo da vicino i nostri nuovi beniamini e diamo un bentornato a chi, in questi anni di permanenza, si è fatto apprezzare dal pubblico del Pala Moncada.

L’appuntamento è per giovedì 19 settembre alle 20.00 nel nostro tempio, sede di mille emozioni e indelebili ricordi! https://www.agrigentooggi.it/grigliata-con-staff-e-giocatori-della-fortitudo-al-palamoncada/