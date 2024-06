Rubrica a cura di Kculturevibes

Cenni storici

Il confine tra la Corea del Sud e la Corea del Nord è segnato da una zona demilitarizzata che si snoda lungo il 38° parallelo, tale divisione tra i due paesi, venne imposta da Usa e Urss alla fine della Seconda guerra mondiale, ma sia la Corea del Nord che la Corea del Sud non hanno mai rinunciato ad una possibile riunificazione della penisola coreana.

La Corea del Nord invase la Corea del sud il 25 giugno 1950 e rapidamente conquistò la maggior parte del paese.

Nel settembre del 1950 le forze delle Nazioni Unite,

guidate dagli Stati Uniti, intervennero per difendere il Sud e avanzarono verso la Corea del Nord. La Cina, intervenne a favore della Corea del Nord, spostando nuovamente il bilancio della guerra.

I combattimenti terminarono il 27 luglio 1953 con un armistizio che ripristinò approssimativamente i confini originali e stabilì la zona demilitarizzata coreana (ZDM).

Un gran numero di persone vennero sfollate a causa della guerra, e molte famiglie vennero divise dal confine ricostituito. Le riunioni familiari sono state per molto tempo una priorità diplomatica per la Corea del Sud.

Situazione attuale

Dopo le recenti dichiarazioni del governo Sudcoreano che considera Pyongyang come “nemico principale”, nel gennaio del 2024 Kim Jong-un ha definito il Sud come «paese ostile numero uno» stabilendo l’impegno ad «occupare completamente» il territorio sudcoreano in caso di guerra.

Questa scelta ha aperto per la penisola coreana un nuovo periodo di guerra fredda.

Guerra di palloncini

Nelle ultime settimane la Penisola Coreana è sede di un escalation di provocazioni tra Nord e Sud.

Dal Nord sono stati lanciati palloni carichi di rifiuti e letame dopo che attivisti del Sud hanno inviato dal cielo centinaia di migliaia di volantini anti-comunisti, dollari e chiavette USB con musica di gruppi K-pop e serie Tv che sono vietatissimi in Corea del Nord.

In Corea del Sud le autorità militari hanno raccomandato alla popolazione di non toccare i palloni avvistati, ma di limitarsi a segnalarli.

Intanto lungo la frontiera sono stati piazzati altoparlanti che diffondono messaggi contro il regime di Kim Jong-Un.

La tensione tra i due paesi è molto alta e purtroppo si temono ritorsioni militari.

L’effetto peggiore di questa nuova crisi è stata la sospensione totale del patto intercoreano firmato dai due paesi nell’aprile del 2018 e finalizzato alla pace, alla prosperità e all’unificazione della penisola coreana.

K-drama consigliati

Crash Landing on You

사랑의 불시착

Genere: sentimentale

Anno 2020

Episodi 16

disponibile su Netflix.

Cast

Son Eon-jin (Yoon Se-ri)

Hyun Bin (Ri Jeong-hyuk)

Trama

Yoon Se-ri è una ricca ereditiera sudcoreana che mentre si esercita nel parapendio per testare un futuro prodotto della sua compagnia, oltrepassa a causa del forte vento il confine con la Corea del Nord. Non sapendo come ritornare in patria, incontra il giovane ufficiale Ri Jeong-hyuk, che si offre di aiutarla e di proteggerla; i due si innamorano, sebbene tra i loro Paesi sia presente una costante e reciproca tensione.

Snowdrop

설강화

Genere: dramma, storico, romantico

Anno 2021

Episodi 16

Disponibile su Disney+

Cast

Jung Hae-in (Lim Soo-ho)

Jisoo – Blackpink (Eun Yeong-ro)

Trama

Lim Soo-ho uno studente laureato in una prestigiosa università, si innamora della matricola Eun Yeong Ro nel corso di un tumultuoso periodo storico, in cui la Corea del Sud era governata da un regime dittatoriale.

Tuttavia, Soo-ho è un agente segreto nordcoreano conosciuto come Ri Tae san in missione in Corea del Sud e durante un tentativo di fuga viene aiutato da Eun Yeong-ro che lo nasconde nel dormitorio femminile.

Il titolo di questa serie coreana, snowdrop, in inglese vuol dire bucaneve, il nome del fiore che sboccia bucando il gelo, metafora dell’amore che nasce nelle avversità.

J.V.