Si preannuncia come una bella sfida quella di domani, alle ore 14:30, allo stadio Granillo di Reggio Calabria contro la Reggina per l’Akragas di mister Coppa. “Sarà un vero piacere misurarci con una squadra come la Reggina, che ha una storia e una tifoseria importante – ha detto Coppa. Conosciamo bene le qualità di questa squadra, ma andremo a Reggio per misurare la maturità e la personalità dei nostri giocatori che anche se giovani, hanno dimostrato di essere cresciuti rapidamente. Scenderemo in campo tenendo alta l’ intensità che è la nostra caratteristica più importante. Ai ragazzi non ho detto nulla di particolare – ha aggiunto – il tecnico biancazzurro. Li ho solo ringraziati per come hanno affrontato partite importanti come quella contro l’ Igea. Ogni punto è importante per blindare la salvezza, ma anche se fossimo già matematicamente salvi non smetteremmo comunque di lottare per la vittoria” . Ha concluso Coppa.