Cresce l’attesa, al Koveed Disco Club di Racalmuto, per uno degli eventi più importanti della stagione: il 24 febbraio prossimo arriva Tujamo, DJ e produttore musicale tedesco, conosciuto per il suo stile unico nell’ambito della musica elettronica, in particolare nel genere electro house. Con oltre 500 milioni di stream su Spotify e continue esibizioni nei festival più prestigiosi del pianeta, Tujamo (il suo vero nome è Matthias Richter, classe 1988), è soprattutto un producer di grande successo, noto soprattutto per il singolo “Dr. Who!” Che è ormai considerato un “evergreen” tra le hit dance., . 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼 nella “𝗧𝗼𝗽 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝘀” di 𝗕𝗲𝗮𝘁𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀, vanta collaborazioni con 𝗦𝘁𝗲𝘃𝗲𝗔𝗼𝗸𝗶, 𝗗𝗶𝗺𝗶𝘁𝗿𝗶 𝗩𝗲𝗴𝗮𝘀, 𝗟𝗶𝗸𝗲 𝗠𝗶𝗸𝗲 e tanti altri, 𝟭𝟰 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 su 𝗕𝗲𝗮𝘁𝗽𝗼𝗿𝘁, 𝟰,𝟭 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 di ascoltatori al mese oltre 𝟱𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 di stream su Spotify. Insomma, sta letteralmente conquistando il pianeta stream dopo stream: la sua 𝐡𝐢𝐭 più famosa, Drop That Low, conta ben 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 di visual su Youtube.

“Ebbene sì- dicono gli organizzatori dell’evento- dopo le esibizioni al Tomorrowland, Ushuaia Ibiza, Green Valley Brazil, Pasha Ibiza, solo per citarne alcuni, siamo davvero curiosi di vivere insieme a voi l’esperienza sonora di Tujamo”.

Musica con Jody Corbo, Mr. Raia e Antonio Ferraro; voce Gabriele Bonetta.

Si inizia alle 22.30.