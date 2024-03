La bimba di undici anni investita nelle scorse settimane a Porto Empedocle è fuori pericolo. La prognosi è stata sciolta dai medici dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo dove dallo scorso 20 febbraio la piccola si trova ricoverata dopo essere stata travolta da una Jeep in corsa all’uscita di un panificio di via Francesco Crispi. La bambina, al momento, resta ricoverata in ospedale. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta che è stata affidata agli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle che subito dopo i fatti hanno anche sequestrato la vettura.