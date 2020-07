Investire in Borsa con il trading online 

Investire in Borsa può essere, per molte persone, un’attività conveniente. Oggi fare investimenti e compravendita di prodotti finanziari è ormai alla portata di tutti. Grazie ai progressi tecnologici e all’avvento di internet, il mondo della finanza e dei mercati ha aumentato la sua accessibilità, permettendo a operatori più o meno esperti di entrarvici in contatto.

Grazie al supporto tecnico delle società di intermediazione, come i broker online, chiunque può interfacciarsi con i mercati finanziari e decidere come e su cosa investire il proprio tempo e denaro. È bene controllare che il broker scelto sia provvisto della licenza operativa, la quale gli viene consegnata dagli enti di controllo del mercato locale.

Una volta constatata la regolamentazione del broker, effettuata l’iscrizione e aperto un conto digitale, negoziare online sarà semplice e veloce. Usando gli strumenti tecnici che vengono messi a disposizione dei clienti, sarà possibile organizzare un piano di investimento.

La pratica della speculazione online prende anche il nome di trading e, a differenza del classico investimento, tende ad essere un’attività più dinamica e che dunque prevede acquisizione e vendite a breve e medio termine.

Per comprendere quale modalità si addice di più ai propri obiettivi di guadagno, è possibile raccogliere sul web numerosi e validi consigli pratici per investire oggi.

Warren Buffett: i consigli di un grande investitore

Per investire i propri soldi in Borsa, i consigli dei trader più esperti potranno di certo aiutare il futuro investitore a non commette errori comuni e saranno utili per elaborare una strategia operativa che limiti al massimo i rischi, elemento sempre presenta nella speculazione finanziaria.

A questo proposito il famoso investitore Warren Buffet, soprannominato “l’oracolo di Omaha” e terzo uomo più ricco al mondo, ha messo a disposizione degli investitori la sua esperienza nel settore, evidenziando alcuni passaggi per lui fondamentali:

Investite in quello che si conosce. Uno dei modi più semplici per commettere un errore è quello di essere coinvolti in investimenti troppo complessi. Se non si riesce a comprendere chiaramente come un’azienda fa soldi e i principali fattori che influenzano il suo settore, meglio cambiare obiettivo; Mai scendere a compromessi sulla qualità del business. Bisogna puntare su aziende di alta qualità con promettenti opportunità di crescita. Le aziende che ottengono alti rendimenti sul capitale investito hanno il potenziale di aumentare i loro guadagni velocemente; Scegliere con attenzione quanto tenere un’azione. Una volta che si è acquistato il titolo di un’azienda di alta qualità a un prezzo ragionevole, bisogna valutare di farla crescere nel tempo, poiché le aziende guadagnano rendimenti elevati e aumentano di valore con il passare del tempo; Stare attenti ai rischi della diversificazione. Secondo Warren, i singoli investitori ottengono la maggior parte dei vantaggi quando possiedono tra 20 e 60 azioni in diversi settori. Chi diversifica eccessivamente i portafogli rischia di non riuscire a tenere sotto controllo gli investimenti; Conoscere la differenza tra prezzo e valore. Il prezzo di un prodotto finanziario come l’azione oscillerà in base alla domanda e all’offerta degli investitori, ma ciò non significa che il flusso di cassa di un’azienda sia cambiato.

Come provare una strategia di trading

Per concludere, è buona norma provare la validità della propria strategia di trading. Per fare questo è possibile usufruire del servizio conto demo, un conto virtuale che i broker mettono a disposizione dei propri clienti.

Grazie al conto demo sarà possibile effettuare una simulazione degli investimenti e delle negoziazioni finanziarie, valutandone i risultati senza incorrere nel rischio di perdere i propri soldi. Questo servizio è solitamente gratuito e non ha limiti di tempo: è infatti possibile sperimentare l’esperienza della speculazione borsistica per una settimana o per un anno.

Quando si sarà raggiunta la sicurezza necessaria per operare realmente sui mercati, si potrà iniziare il trading online.