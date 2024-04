Incendiato il portone d’ingresso dell’abitazione di un commerciante trentottenne licatese. Nessuna ombra di dubbio sul fatto che, in una traversa della centralissima via Palma, nell’abitato di Licata, nelle ore notturne, si sia materializzata un’intimidazione. Le fiamme sono state spente dallo stesso proprietario e non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, l’indomani mattina, s’è recato alla Compagnia Carabinieri di Licata, ed ha formalizzato la denuncia. Una prima relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.