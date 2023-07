Agrigento, 14 luglio 2023 – Da oltre due giorni, i residenti di San Leone a Agrigento sono costretti a vivere nell’oscurità a causa di un’interruzione dell’illuminazione pubblica in Via delle Viole. La situazione ha scatenato la protesta dei cittadini, che denunciano una mancanza di attenzione da parte delle autorità locali.

La Via delle Viole è una strada molto frequentata, soprattutto di sera, grazie alla presenza di alcune strutture ricettive. L’interruzione dell’illuminazione pubblica ha creato gravi disagi per i residenti e ha reso la strada poco sicura durante le ore serali e notturne.

I cittadini hanno segnalato il problema alle autorità competenti, ma fino ad ora non sono state prese misure adeguate per risolvere la situazione. La mancanza di illuminazione pubblica non solo compromette la sicurezza dei residenti, ma ha anche un impatto negativo sull’immagine turistica di San Leone, un importante centro balneare frequentato da turisti provenienti da tutto il mondo.

La comunità di San Leone chiede alle autorità locali di intervenire immediatamente per ripristinare l’illuminazione pubblica lungo Via delle Viole e garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. È necessario che vengano allocate risorse e attivati i mezzi tecnici necessari per risolvere questo problema urgentemente.