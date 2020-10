Interessante test match per la formazione di Catalani che nella sfida di Capo D’Orlando soccombe di soli 7 punti, facendo roteare tutti i componenti del gruppo, aggregati compresi, concedendo minuti anche ai giovani, ed avendo la meglio nella terza frazione di gara. Al PalaFantozzi di Capo D’Orlando, i parziali hanno detto (24-23; 26-18; 19-23; 21-19) che tra le due squadre, la prima pronta per il campionato di A2, la seconda per il campionato di B, non c’è poi una differenza così netta. A prescindere dal risultato, quello che contava veramente, era cominciare ad accumulare minuti di gara, testare il campo e comprendere come rispondevano i muscoli. Agrigento, così come i cugini di Capo, è ferma da troppo tempo. L’emergenza Covid, il lockdown, la partenza lenta, hanno tenuto lontano dal parquet troppo a lungo gli atleti. Eppure Catalani può ritenersi soddisfatto, in attesa dei prossimi test, Agrigento ha risposto bene. In evidenza Alessandro Grande. Il playmaker ha messo a referto 14 punti. Bene anche Cuffaro e Rotondo (10 pt), mentre Ragagnin, Costi e Chiarastella si sono fermati a (9 pt). A riposo precauzionale invece Andrea Saccaggi che ieri si è già allenato con i compagni.

Agrigento torna in campo giovedì 8, a Trapani, per un test contro la formazione di Daniele Parente.

Dopo la sfida di Capo D’Orlando a Trapani, sfide di coppa, in programma 11, 18 e 25 ottobre. In particolare la Fortitudo Agrigento, inserita nel girone P della Supercoppa, giocherà domenica 11 ottobre alle 18:00. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle. Domenica 18 ottobre, alle 18:00 i biancazzurri saranno ospiti del PalaTorre di Terrenova, ed affronteranno il Terranova. Domenica 25 ottobre alle 18:00 i biancazzurri torneranno al PalaMoncada. La squadra affronterà il Palermo. (*DV*) Domenico Vecchio