Sabato 13 aprile, alle ore 10:00, nella segreteria provinciale di Forza Italia ad Agrigento in Viale della Vittoria 294, si insedierà il nuovo comitato provinciale del partito. Saranno presenti il vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, l’onorevole Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale, l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. “Il nuovo comitato provinciale – dichiarano in una nota gli onorevoli La Rocca Ruvolo e Gallo– sarà subito impegnato ad affrontare gli impegni elettorali delle Europee e delle Amministrative, Forza Italia punta a confermarsi come un partito in continua crescita e fortemente radicato in tutto il territorio provinciale e regionale”.